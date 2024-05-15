Непобежденный казахстанский боец подтвердил, что менеджеры Макгрегора обязаны подписать его в UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанного стиля Алиби Идрис в интервью Sport Plus Qazaqstan назвал крайние сроки, по которым менеджерская компания Paradigm Sports обязана подписать его в UFC.

Отметим, что одним из наиболее узнаваемых клиентов данной компании является экс-чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор.

"При поддержке нашего старшего брата Нурбека Карабала мы договорились с менеджерами агентства "Paradigm Sports" на два года. По договору они должны подписать контракт с UFC до января 2025 года. Если это условие не выполняется, я имею право расторгнуть договор. За свою работу они получают 10% гонораров от боев", - заявил Идрис.

Казахстанский файтер выступает в наилегчайшей весовой категории (до 57 килограммов), его рекорд в профессиональных ММА составляет 8-0.

Алиби свой следующий бой проведет 18 мая на совместном турнире NAIZA и AMC Fight Night.

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