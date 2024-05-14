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UFC изменил рейтинг лучших бойцов

Опубликовано:

Американский боец MMA Деррик Льюис
Деррик Льюис. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг по весовым категориям, который изменили по итогам последнего турнира, передает NUR.KZ.

Главный рывок совершил Карлос Ольберг, который не входил в топ-15 полутяжелого дивизиона, а теперь занял 11-е место. Новозеландец поднялся в рейтинге благодаря быстрой победе нокаутом над американцем Алонзо Менифилдом, потерявшим две позиции.

Другой триумфатор последнего турнира Деррик Льюис улучшил положение в тяжелом дивизионе. Американец, нокаутировавший бразильца Родриго Насименто в главном поединке прошлого шоу, поднялся с 12-го на 10-е место.

Также в этой весовой категории изменилась позиция Александра Волкова. Россиянин опередил бывшего чемпиона UFC американца Стипе Миочича и стал пятым.

Единственным казахстанцем в топе промоушена остается Шавкат Рахмонов. Он идет третьим в полусреднем дивизионе, где не произошло изменений после обновления.

Мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по-прежнему возглавляет российский чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев. Женский — обладательница пояса в наилегчайшей категории мексиканка Алекса Грассо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2100308-ufc-izmenil-reyting-luchshih-boycov/

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