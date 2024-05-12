Нокаутом завершился главный поединок турнира UFC on ESPN 56

В воскресенье 12 мая завершился турнир UFC on ESPN 56, в главном событии вечера состоялся рейтинговый поединок тяжеловесов Деррика Льюиса (США) и Родриго Насименто (Бразилия), сообщает корреспондент NUR.KZ.

Турнир состоялся в американском городе Сент-Луис.

Бой Льюиса и Насименто был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Опытный 39-летний американец в третьем раунде нокаутировал своего оппонента и одержал 28-ю победу в карьере.

Для бразильца это выступление стало вторым поражением в карьере. Всего он провел 16 поединков по правилам смешанных единоборств, 14 из них завершились победой Родриго Насименто.

Оба бойца входят в топ-15 лучших бойцов рейтинга тяжелого веса UFC (Льюис на 11-м месте, Насименто – 15-й). Чемпионом в этом дивизионе является легендарный Джон Джонс.

Напомним, что в со-главном событии данного турнира выступил узбекистанский боец Нурсултон Рузибоев.

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