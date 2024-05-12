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Топовый боец UFC был отправлен в нокаут за 12 секунд (видео)

Опубликовано:

Боец UFC Карлос Ольберг
Боец UFC Карлос Ольберг: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

В главном карде турнира UFC on ESPN 56 в американском городе Сент-Луис состоялся поединок тяжеловесов Карлоса Ольберга (Новая Зеландия) и Алонзо Мэнфилда (США), передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал UFC Russia.

Бойцы разделили клетку в преддверии со-главного события турнира, в котором узбекистанский боец UFC Нурсултон Рузибоев провел свой третий поединок в рамках промоушена Даны Уайта.

Поединок Карлоса Ольберга и Алонзо Мэнфилда начался с резкой атаки американца. Ольберг быстро разорвал дистанцию и, оказавшись в более выгодной позиции, одним ударом отправил оппонента в нокдаун, а после провел успешное добивание соперника.

Алонзо Мэнфилд занимает 11-ю строчку в рейтинге лучших полутяжеловесов организации, данная победа позволит новозеландцу также войти в топ-15 файтеров своего дивзиона.

Ульберг провел 12 поединков по правилам смешанных единоборств, за всю карьеру он потерпел лишь одно поражение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2098997-topovyy-boec-ufc-byl-otpravlen-v-nokaut-za-12-sekund-video/

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