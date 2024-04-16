Арман Царукян возглавил рейтинг UFC

Боец смешанных единоборств Арман Царукян после победы на турнире UFC 300 поднялся на первую строчку рейтинга в легком дивизионе, передает NUR.KZ.
Российско-армянский файтер поднялся сразу на три строчки и теперь занимает первую позицию. Его оппонент по поединку, который состоялся в минувший уикенд, бразильский боец Чарльз Оливейра, ранее возглавлявший рейтинг, опустился на второе место. Замыкает тройку лидеров американец Джастин Гэтжи.
Чемпионом в этом весе является Ислам Махачев. Ранее был объявлен новый бой российского атлета в UFC.
Напомним, Царукян одержал победу раздельным решением судей. Все арбитры отдали ему вторую пятиминутку, а Оливейре — первую.
27-летний файтер выиграл четвертый бой подряд. Всего в его активе 11 проведенных боев в UFC.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2085653-arman-tsarukyan-vozglavil-reyting-ufc/