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Дамир Исмагулов ответил на критику о своем выходе с казахстанским флагом

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Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанных единоборств казахского происхождения Дамир Исмагулов рассказал, почему на последнем поединке по правилам кикбоксинга, решил представлять Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Ушатайка".

Журналист в своем интервью спросил Исмагулова, о том почему он все-таки решил представлять на этом бое Казахстан, при том что у него российское гражданство и родился он в России. Боец также подвергся критике своим бывшим оппонентом по октагону Максимом Дивничем.

"Я переехал в Казахстан, я там живу, мне там комфортно. Перееду в Таиланд — буду представлять Таиланд (улыбается). Возможно, они давят на какую-то патриотичность. Да, я согласен. Я родился в России, жил в России, мои родители здесь живут, и это моя родина. Но сейчас я переехал в другую страну, где мне комфортно жить, где мне нравится, где мои предки. Я не вижу в этом ничего такого. Я приезжаю в Россию и так же чувствую себя как дома. Но сейчас, живя в Казахстане... почему нет?
То, что Дивнич говорит, это его дело. Он меня что, предателем каким-то считает или еще что-то? Нет, я родился в Оренбургской области, Первомайский район, поселок Ударное. Там похоронены мои родственники. Я приезжаю туда к родителям, к бабушке, к деду, и никто этого у меня не отнимет. А Дивнич в своем телеграме пусть займется чем-то более полезным, чем докапываться до таких моментов. Или он хочет сказать, что он более патриотичен, чем я? Нет, я люблю Россию, но сейчас я живу в Казахстане и так же люблю Казахстан", - заявил Дамир.

Напомним, бывший боец UFC Дамир Исмагулов уступил армянскому файтеру Эдуарду Вартаняну в поединке по правилам кикбоксинга на минувших выходных.

Сразу после боя Исмагулов сделал заявление, в котором подчеркнул, что в этом бое он представлял Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2068293-damir-ismagulov-otvetil-na-kritiku-o-svoem-vyhode-s-kazahstanskim-flagom/

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