Дамир Исмагулов был отправлен в нокдаун и уступил в первом поединке после UFC

Бывший боец UFC с казахскими корнями Дамир Исмагулов уступил армянскому файтеру Эдуарду Вартаняну в поединке по правилам кикбоксинга, передает NUR.KZ.

Бойцы, выступающие как правило в смешанном стиле, встретились в рамках главного события турнира "Наше Дело" 82 в Санкт-Петербурге (Россия).

Исмагулов потерпел поражение судейским вердиктом, однако результат данного поединка не будет учитываться в официальной статистике ММА, поскольку в бою не было партера, а регламент предполагал под собой 3 раунда по 3 минуты.

В заключительной трехминутке казахский боец значительно просел по выносливости и побывал в нокдауне.

Отметим, что для Дамира этот выход в октагон стал первым после его ухода из UFC, где он провел пять поединков, три из которых завершились его победой.

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