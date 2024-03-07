"Я зашел сюда гордо, как казах": Дамир Исмагулов высказался после поражения

Российский боец смешанных единоборств с казахскими корнями Дамир Исмагулов прокомментировал поражение в первом бою после UFC, передает NUR.KZ.

Исмагулов уступил армянскому файтеру Эдуарду Вартаняну в поединке по правилам кикбоксинга в российской лиге "Наше Дело".

"Я представляю Казахстан. Я сюда зашел гордо, как казах, и я уйду отсюда с поднятой головой. Я зашел сюда на чужую территорию. Я знал, что деремся здесь, мы знаем, что лига более лояльна к Вартаняну. Я не знаю, что мне нужно было сделать для победы. Эдуард - крепкий соперник, выиграть более ярко сегодня не получилось.

Я все равно считаю, что я выиграл этот поединок. Судья непонятно зачем отчитал нокдаун. Всем братьям ас салам алейкум! Кто пришел, Казахстан, алга! Еще победим!"- заявил Исмагулов.

Отметим, что для Дамира этот выход в октагон стал первым после его ухода из UFC, где он провел пять поединков, три из которых завершились его победой.

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