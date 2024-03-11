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Претендентский бой: Шавкат Рахмонов ответил на вызов новой звезды UFC

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный проспект UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (18-0) ответил на вызов топового файтера Джека Деллы Маддалены (16-2), передает NUR.KZ.

27-летний австралиец в рамках основного карда UFC 299 нокаутировал бойца из четверки лучших полусредневесов организации – бразильца Гилберта Бернса.

Ранее о потенциальном поединке Делла Маддалены и Рахмонова высказался менеджер казахстанца Саят Абдрахманов, а после вызов Шавкату бросил и сам звездный австралиец.

"Я уважаю твою смелость и уверенность, Джек, но тебя ждет та же участь, что и моих предыдущих противников", – ответил бойцу Шавкат Рахмонов.

После громкой победы, Джек, ранее занимавший 11-ю позицию в рейтинге, должен войти в топ бойцов полусредней весовой категории UFC. Напомним, что казахстанец находится на третьей строчке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065908-pretendentskiy-boy-shavkat-rahmonov-otvetil-na-vyzov-novoy-zvezdy-ufc/

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