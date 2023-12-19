Саят Абдрахманов назвал неожиданного соперника для Шавката Рахмонова

Менеджер непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов поделился своими мыслями о сопернике на следующий бой, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Спорт Шредингера".

В интервью казахстанскому медиа менеджер рассказал о возможных соперниках для Рахмонова на следующий бой в UFC.

"По логике вещей если следующий бой не за титул, имеет смысл драться с Колби Ковингтоном для UFC и для нас. Как мы слышали от Колби, он вызывает на бой Вандербоя. Он будет делать все, чтобы избежать поединка с Шавкатом. Мы все видели, в какой форме вышел Колби на титульный поединок, и понятно, что в таком случае фаворитом такого боя будет Шавкат.

Другой расклад, который я себе представляю: в марте будет драться Гилберт Бернс с Джеком Делла Маддаленой, и в таком случае его могут поднять в рейтинге выше Шавката. Поэтому придется драться с Джеком Делла Маддаленой. Шавкат давно хотел с ним подраться. Он крепкий боец, но пока не набрал медийной популярности. Если он ярко побеждает Гилберта Бернса, то он потенциальный соперник", - заявляет Саят Абдрахманов.

Напомним, Рахмонов одержал уверенную победу над Стивеном Томпсоном в рамках турнира UFC 296. Казахстанец справился с оппонентом в концовке второго раунда, успешно применив удушающий прием.

Ранее стало известно, что чемпион в полусреднем дивизионе Леон Эдвардс, который успешно защитил чемпионский титул на UFC 296, готов подраться с Шавкатом Рахмоновым.

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