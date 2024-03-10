Новая звезда UFC предложил претендентский бой Шавкату Рахмонову

Австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена после сенсационной победы над Гилбертом Бернсом бросил вызов непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову, передает NUR.KZ.

На прошедшем номерном турнире UFC 299 в Майами (штат Флорида, США) Джек Делла Маддалена, занимающий 11-ое место в рейтинге полусредней весовой категории, техническим нокаутом одолел 4-го номера топа, бразильца Гилберта Бернса

Сразу после боя, еще находясь в октагоне, австралиец бросил вызов третьему номеру полусреднего дивизиона Шавкату Рахмонову.

"Мой план был прийти, забрать деньги и быстро уйти. Я знал, что сильно потряс его своим коленом. Он (Гилберт Бернс - прим. ред.) долго не сдавался, жесткий парень.

Шавкат Рахмонов, ты один из лучших, мы можем провести претендентский бой, вперед!"- заявил Маддалена.

Напомним, о бое между австралийским бойцом и Шавкатом Рахмоновым первым заговорил менеджер казахстанца Саят Абдрахманов, сразу же после боя "Номада" против Стивена "Вандербоя" Томпсона.

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