Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Новая звезда UFC предложил претендентский бой Шавкату Рахмонову

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: shavkatrakhmonov94

Австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена после сенсационной победы над Гилбертом Бернсом бросил вызов непобежденному казахстанцу Шавкату Рахмонову, передает NUR.KZ.

На прошедшем номерном турнире UFC 299 в Майами (штат Флорида, США) Джек Делла Маддалена, занимающий 11-ое место в рейтинге полусредней весовой категории, техническим нокаутом одолел 4-го номера топа, бразильца Гилберта Бернса

Сразу после боя, еще находясь в октагоне, австралиец бросил вызов третьему номеру полусреднего дивизиона Шавкату Рахмонову.

"Мой план был прийти, забрать деньги и быстро уйти. Я знал, что сильно потряс его своим коленом. Он (Гилберт Бернс - прим. ред.) долго не сдавался, жесткий парень.

Шавкат Рахмонов, ты один из лучших, мы можем провести претендентский бой, вперед!"- заявил Маддалена.

Напомним, о бое между австралийским бойцом и Шавкатом Рахмоновым первым заговорил менеджер казахстанца Саят Абдрахманов, сразу же после боя "Номада" против Стивена "Вандербоя" Томпсона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065710-novaya-zvezda-ufc-predlozhil-pretendentskiy-boy-shavkatu-rahmonovu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.