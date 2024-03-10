Звезду UFC нокаутировали после удара коленом в голову

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Джек Делла Маддалена одержал победу над бразильцем Гилбертом Бернсом на турнире UFC 299 в Майами (штат Флорида, США), передает NUR.KZ.

Рейтинговый поединок спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) состоялся в рамках основного карда. Делла Маддалена, известный ударной техникой и нокаутирующей мощью, предпочитал работать в стойке. Бернс регулярно подключал клинч и борьбу.

На предпоследней минуте боя в третьем раунде бразилец упустил контроль в партере и попытался провести очередной тейкдаун. Однако австралиец поймал оппонента встречным ударом коленом в голову. Бернс потерял равновесие, и Делла Маддалена добил его, а судья зафиксировал технический нокаут. Бразилец долго восстанавливался и несколько минут не мог подняться с настила.

Теперь на счету 27-летнего австралийца 17 побед при двух поражениях. Он выиграл 17 последних поединков. Перед турниром в Майами Делла Маддалена занимал 11-е место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC.

Бернс проиграл второй раз подряд. Всего в активе 37-летнего бразильца, который ранее бился за чемпионский пояс UFC, 22 победы при семи поражениях. Теперь боец потеряет четвертое место в рейтинге полусреднего дивизиона.

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