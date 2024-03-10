Дональд Трамп посетил турнир UFC с участием казахстанского бойца

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стал почетным гостем турнира UFC 299, где выступил казахстанец Асу Алмабаев, передает NUR.KZ.

Политик несколько раз попадал в официальную трансляцию. Он наблюдал за поединками близко к октагону в компании главы UFC Даны Уайта. Трамп увлекается единоборствами, регулярно посещает турниры промоушена и поддерживает нескольких бойцов.

Среди участников UFC 299 был и Алмабаев, который бился в предварительном карде. В рамках наилегчайшего веса казахстанец единогласным решением судей одолел американца Си Джея Вергару и одержал вторую победу в организации.

В главном поединке турнира представитель США Шон О'Мэлли разгромил эквадорца Марлона Веру и впервые защитил чемпионский пояс UFC в легчайшей категории.

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