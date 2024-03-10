Асу Алмабаев "задавил" соперника во втором поединке в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев одержал свою вторую победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ.

Бой состоялся в рамках наилегчайшего веса на турнире UFC 299.

Алмабаев начал бой с мощного лоукика, через минуту казахстанец перевел ход встречи в партер, продолжив удержание соперника.

Второй раунд начался с прессинга со стороны американца, который Асу прервал очередным переводом на канвас. За минуту до конца раунда Вергара попытался выбраться из партера, однако казахстанец броском со спины вернул соперника на настил. Си Джей не оставил попыток выбраться, после чего казахстанец выбросил бэкфист и колено, однако удары не нанесли существенного урона сопернику.

Третий раунд начался с размена хайкиками. За 45 секунд до конца встречи Алмабаев попытался оформить удушающий, однако американский файтер успешно блокировал сабмишен.

На протяжении большей части поединка представитель Казахстана действовал первым номером и одержал победу единогласным решением судей.

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