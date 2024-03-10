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Разгромная победа позволила Шону О'Мэлли впервые защитить пояс UFC

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Американский боец ММА Шон О'Мэлли
Шон О'Мэлли. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О'Мэлли одержал победу над эквадорцем Марлоном Верой в титульном поединке на турнире UFC 299 в Майами, передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) возглавило шоу. Бой продлился все пять раундов, в течение которых О'Мэлли доминировал над соперником в стойке и нанес ему много урона.

По итогам 25 минут судьи единогласно зафиксировали разгромную победу 29-летнего американца (50-45, 50-45, 50-44). Атлет впервые защитил пояс UFC в легчайшем весе и взял реванш у Веры за единственное поражение в карьере, которое он потерпел в 2020 году.

В профессиональных MMA О'Мэлли выиграл 18 боев, уступив в одном. Еще один его поединок был признан несостоявшимся.

Вера, занимающий пятое место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC, потерпел девятое поражение в карьере. В активе 31-летнего эквадорца осталось 23 победы при одной ничьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065677-razgromnaya-pobeda-pozvolila-shonu-omelli-vpervye-zaschitit-poyas-ufc/

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