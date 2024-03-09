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Нурлан Сабуров поддержал казахстанского бойца перед выступлением в UFC

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Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Кадр из видео: nurlansaburov.com

Казахстанский стендап-комик Нурлан Сабуров опубликовал совместное фото со своим соотечественником Асу Алмабаевым, выступающим в UFC, передает NUR.KZ.

Звезда шоу-бизнеса разместил кадр в разделе "stories" своего Instagram-аккаунта. Фото с Алмабаевым Сабуров сопроводил четырьмя эмодзи казахстанского флага.

Комик Нурлан Сабуров (слева) и боец ММА Асу Алмабаев (второй справа)
Нурлан Сабуров (слева) и Асу Алмабаев (второй справа). Фото: Instagram @nurlan__saburov

Боец смешанного стиля на данный момент находится во Флориде. Там в ночь на 10 марта по казахстанскому времени он проведет свой второй бой под эгидой UFC.

Соперником Алмабаева будет американец Си Джей Вергара, их поединок пройдет в предварительном карде. Спортсмены выступают в наилегчайшей категории, однако боец из США не смог уложиться в ее лимит на взвешивании и отдаст часть гонорара казахстанцу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065557-nurlan-saburov-podderzhal-kazahstanskogo-boytsa-pered-vystupleniem-v-ufc/

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