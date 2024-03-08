Соперник Асу Алмабаева отдаст казахстанцу 30 % от своего гонорара в UFC, известны подробности

Соперник казахстанского бойца смешанных единоборств Асу Алмабаева, представитель США Си Джей Вергара не уложился в лимит наилегчайшего дивизиона UFC, передает NUR.KZ.

Во время официальной процедуры взвешивания американец показал результат 57,60 килограммов, его перевес составил 450 граммов. Это уже третье нарушение весового лимита со стороны бойца за 6 поединков, он будет оштрафован на 30 % гонорара в пользу казахстанца.

Как сообщает телеграм-канал "Спорт Шредингера", базовый доход Вергары составляет 30 тысяч долларов. Таким образом, дополнительные 9 тысяч долларов "из кармана" Си Джея выплатят Асу Алмабаеву.

Гонорар казахстанца в UFC составляет 12 тысяч, еще 4 тысячи долларов ему выплатит производитель спортивной экипировки Venom в качестве поощрительного бонуса.

В общей сложности он заработает за этот поединок минимум 25 тысяч долларов (11,1 миллиона тенге), однако в случае победы и дополнительных бонусов за выступление его гонорар может повыситься до 87 тысяч (38,9 миллиона тенге).

Напомним, что сам Алмабаев успешно уложился в лимит весовой категории.

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