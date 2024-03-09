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Асу Алмабаев провел дуэль взглядов с американским файтером в преддверии боя на турнире UFC 299 (видео)

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Си Джей Вергара и Асу Алмабаев
Си Джей Вергара и Асу Алмабаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля Асу Алмабаев встретился лицом к лицу со своим соперником из США Си Джеем Вергарой перед вторым поединком в UFC, сообщает NUR.KZ.

Бой Алмабаева против американского файтера будет вторым по счету в ранних прелимах, открывающих номерной турнир UFC 299, в главном событии которого чемпион легчайшего веса Шон О’Мэлли встретится со своим обидчиком из Колумбии Марлоном Верой.

Казахстанец подходит к своему второму поединку в рамках промоушена Даны Уайта с рекордом 18-2-0 в профессиональном ММА, Вергара на протяжении карьеры выиграл 12 боев, потерпел 4 поражения и один из его поединков завершился вничью.

"Зульфикар" и представитель США встретятся в рамках наилегчайшего дивизиона. Напомним, что ранее американец провалил взвешивание и отдаст часть своего гонорара в пользу Алмабаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2065440-asu-almabaev-provel-duel-vzglyadov-s-amerikanskim-fayterom-v-preddverii-boya-na-turnire-ufc-299-video/

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