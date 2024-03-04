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"Показал казахский характер": Шавкат Рахмонов – о дебюте Алмахана в UFC

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Қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов
Қазақстандық файтер Шавкат Рахмонов. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный топовый казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал дебют Бекзата Алмахана в организации, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

3 марта Алмахан провел свой первый поединок в промоушене Даны Уайта, его дебютным соперником выступил двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – Умар (17–0).

"Бекзат хорошо подрался, молодец! Показал казахский характер, сильный пацан.
Немного не хватило опыта. Сразу вышел против такого сильного соперника, опытного, с такой сильной школой, как Умар Нурмагомедов. Не отступил", - цитирует слова Рахмонова источник.

Казахстанец уступил единогласным решением судей, однако ему удалось украсить свой первый бой ярким нокдауном соперника.

Поединок против Алмахана стал вторым для Умара Нурмагомедова, который продлился всю дистанцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2064463-pokazal-kazahskiy-harakter-shavkat-rahmonov-o-debyute-almahana-v-ufc/

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