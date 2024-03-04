Обнародован гонорар казахстанского бойца за дебютный бой в UFC

Стало известно, сколько получит казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан за дебютный бой в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский боец Бекзат Алмахан получит за бой в турнире UFC Fight Night 238 гонорар (около 1,8 млн. тенге). Его оппонент, непобежденный российский файтер Умар Нурмагомедов — 4 500 долларов (2 млн. тенге).

Напомним, этот бой закончился победой Нурмагомедова единогласным решением судей, хотя в первом раунде Алмахану удалось отправить своего соперника в нокдаун. Это был дебютный поединок Бекзата в UFC.

Что касается Нурмагомедова, то он провел в лиге уже пять боев и одержал в них пять побед. Добавим, что Умар Нурмагомедов является двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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