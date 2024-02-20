"Надо постоянно по сборам кататься": казахстанский боец назвал причину поражения Азата Максума в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жасулан Акимжан высказался о первом поражении соотечественника Азата Максума во втором поединке в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на NaizaTV.

Акимжан, заметил, что Азату Максуму следовало перед боем провести более длительный тренировочный сбор в США.

"Я думаю, Азату надо было на сборы в Америку раньше поехать на 2-3 месяца, хорошо подготовиться. Он же постоянно здесь, в своем зале. Ему надо на сборы. Он один раз в Таиланд съездил на две недели или на месяц, но этого мало. Чтобы хороший результат был, надо постоянно выезжать. Сам по своему опыту знаю. Надо постоянно по сборам кататься, чтобы расти. Если спортсмен дома будет тренироваться, постоянно что-то будет мешать, - заявил Жасулан.

Ранее, промоутер и менеджер Максума Нураддин Садыков поделился своим мнением о поединке файтера против американца Чарльза Джонсона.

Напомним, 4 февраля Азат Максум уступил единогласным решением судей американцу Чарльзу Джонсону на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе.

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