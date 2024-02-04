"Извлеку большой урок": Азат Максум высказался о своем первом поражении в карьере

Казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум прокомментировал свое первое поражение в карьере на турнире UFC Vegas 85, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.
Напомним, что сегодня Азат Максум провел свой второй поединок в рамках UFC. Его соперником выступил американский файтер Чарльз Джонсон, которому ранее удалось одержать победу над другим представителем Казахстана в промоушене – Жалгасом Жумагуловым.
"Казахстан, прошу прощения, что сегодня не оправдал ожиданий. Я не смог проявить себя полностью, извлеку из этого поражения большой урок и сделаю все возможное, чтобы одержать победу в следующий раз!", - написал казахстанец в разделе сторис.
Джонсон победил Максума единогласным решением судей и нанес ему первое поражение в карьере, нынешний профессиональный рекорд Азата в ММА составляет 17 побед и один проигрыш.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2059046-izvleku-bolshoy-urok-azat-maksum-vyskazalsya-o-svoem-pervom-porazhenii-v-karere/