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"Эти лжедруги до сих пор не прекращают врать ему в лицо": менеджер Азата Максума назвал причины его первого поражения в карьере

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Боец Азат Максум
Азат Максум. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Промоутер и менеджер казахстанского бойца UFC Азата Максума Нураддин Садыков в интервью для Sports.kz поделился своим мнением о поединке файтера против американца Чарльза Джонсона, передает NUR.KZ.

4 февраля Максум провел поединок с Джонсоном в рамках турнира UFC Vegas 85, казахстанец потерпел первое поражение в карьере, уступив Чарльзу единогласным решением судей.

"…Ключевой причиной поражения Азата стало систематическое нарушение режима профессионального спортсмена. Этому способствовали его окружение, непонятные «друзья». Лишь определенные близкие люди к его бойцовской карьере — его личный тренер, я, и его родные знали и несколько раз делали замечание, ругали, чтоб он прекратил ходить по этим непонятным и ненужным тоям, застольям. Но, к сожалению, это не прекратилось. А это повлияло на качество и периодичность тренировок, на несоблюдение диеты и набора лишней массы. И вот Вам результат налицо. А эти лжедруги до сих пор не прекращают врать ему в лицо, говорить, что он крутой, и что он всё правильно делает.

Тут надо понять, что Азат — очень тихий и спокойный парень. Он никогда не откажет никому, чтоб не обидеть их. Но этим он себе делает вред. Я думаю, пришло время научиться сказать НЕТ, если он сам хочет идти дальше…", — рассказал Садыков.

Напомним, что ранее сам боец прокомментировал свое поражение во втором поединке в UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2059713-eti-lzhedrugi-do-sih-por-ne-prekraschayut-vrat-emu-v-litso-menedzher-azata-maksuma-nazval-prichiny-ego-pervogo-porazheniya-v-karere/

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