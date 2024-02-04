Азат Максум не смог отомстить за Жумагулова и потерпел первое поражение в карьере

Ранее непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Азат Максум сенсационно потерпел свое первое поражение в карьере на турнире UFC Vegas 85, передает NUR.KZ.

Соперником казахстанца в наилегчайшем весе выступил американский файтер Чарльз Джонсон, одержавший победу в ноябре 2022 года победу над другим представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым.

Со стартовым гонгом начался короткий размен, а через 20 секунд после начала боя Максум уже отправил своего оппонента в нокдаун и провел попытку удушающего приема.

Во втором раунде Джонсон несколько попыток болевого и удушающего приема, однако Азат успешно выбрался из партера.

Перед заключительной пятиминуткой бойцы протянули друг другу кулаки и начали активную работу в стойке. За минуту до конца третьего раунда американец взял Азата Максума на удушающий прием, но после неудачной попытки продолжил размен. Последние 10 секунд бойцы провели в партере, и Чарльз попытался в позиции сверху отправить казахстанца в технический нокаут, но бой завершился раньше.

Победу единогласным решением судей со счетом 28-29 одержал Чарльз Джонсон. Теперь профессиональный рекорд казахстанца составляет 17 побед и 1 поражение.

Добавим, что это второй бой Максума в UFC, в дебютной встрече ему удалось победить представителя США Тайсона Нэма.

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