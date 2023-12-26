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Казахстанскому бойцу UFC Асу Алмабаеву бросили дерзкий вызов

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец наилегчайшего дивизиона UFC Си-Джей Вергара обратился к своему сопернику по следующему бою казахстанцу Асу Алмабаеву, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram американца.

Бой в наилегчайшей весовой категории между бойцами должен пройти в следующем году, 9 марта, в рамках турнира UFC 299 в Майами (штат Флорида, США). На своей странице в Instagram американский файтер опубликовал афишу поединка и оставил к ней дерзкую надпись, обращаясь к сопернику.

«Война объявлена. Приди и возьми это», - гласит подпись Си-Джея Вергары.

Напомним, что для Асу Алмабаева бой против Си-Джея Вергары станет вторым поединком в UFC. Дебют казахстанского бойца в лучшей лиге мира состоялся 5 августа. Тогда он досрочно победил ямайского спортсмена Оди Осборна и получил бонус за лучшее выступление вечера.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2052695-kazahstanskomu-boytsu-ufc-asu-almabaevu-brosili-derzkiy-vyzov/

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