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Официально: Асу Алмабаев получил второй бой в UFC

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Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев узнал дату и имя соперника на следующий бой в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на менеджерскую компанию казахстанца.

Свой второй бой в UFC казахстанский файтер проведет против американца Си Джея Вергары. Поединок пройдет в следующем году 9 марта в рамках номерного турнира UFC 299 в Майами (США).

Следующему сопернику Алмабаева 32 года. В UFC Вергара попал в сентябре 2021 года через "Шоу претендентов Даны Уайта", а все три победы одержал над соперниками из Бразилии. Примечательно, что Асу также стартовал в лучшей лиге мира с поединка против Оди Осборна, Только Си ДЖей Вергара в своем бою проиграл ямайцу решением. Последний бой Вергара провел 29 июля.

Что касается Алмабаева, то в последний раз он выходил в октагон в августе. В дебютном поединке в UFC "Зульфикар" одержал победу, а также заработал бонус от организации за лучшее выступление за весь вечер.

Ранее, мы рассказывали о травме Асу Алмабаева, которую он получил в конце сентябре.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2049420-ofitsialno-asu-almabaev-poluchil-vtoroy-boy-v-ufc/

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