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"Пусть подождет в очереди": Белал Мухаммад о титульном бое для Шавката Рахмонова

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Боец Белал Мухаммад
Белал Мухаммад. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанного стиля Белал Мухаммад прокомментировал возможность боя за титул для казахстанского файтера Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Fight Space MMA.

Американец отметил сильные стороны непобежденного казахстанца, но при этом уверен, что на чемпионский бой Рахмонову выходить еще рано.

"Этот бой показал мне другую сторону Шавката. Он показал мне, что у него есть IQ. Ему не нужно только зарубаться с соперниками, драться только так. Он знает, как приспосабливаться, знает, что такое план на бой. Знает, что такое стратегия. И то, как он это сделал... "Вандербой" хорошо смотрелся в первом раунде, он защищался от нескольких тейкдаунов, но Шавкат был настойчивым. И это говорит о том, что он знает, что нужно придерживаться плана на бой. Так что я считаю, что это была громкая победа для него и громкое имя.
Но все равно, я побил "Вандербоя" два года назад, и я все так же считаю, что он не должен перепрыгнуть через меня в очереди. Я говорю всем: "Пусть он посидит. Дайте мне подраться с Леоном, а потом он выйдет с победителем", - заявляет Мухаммад.

Отметим, что в рейтинге полусреднего дивизиона UFC Белал Мухаммад занимает второе место, после Камару Усмана. Шавкат же после победного боя со Стивеном Томпсоном поднялся на третью строчку.

Чемпионом в этом весе является Леон Эдвардс, который после успешной защиты титула против Колби Ковингтона заявил, что готов подраться с Рахмоновым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2052660-pust-podozhdet-v-ocheredi-belal-muhammad-o-titulnom-boe-dlya-shavkata-rahmonova/

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