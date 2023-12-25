Казахстанского бойца Артема Резникова нокаутировали в рамках Гран-при ACA

Российский боец смешанного стиля (ММА) Али Багов одержал победу над казахстанцем Артемом Резниковым в четвертьфинале Гран-при ACA в легком весе (до 70,8 кг), передает NUR.KZ.

Поединок стал соглавным событием турнира ACA 168 в Москве. Решающим оказался четвертый раунд, в котором Багов контролировал соперника сверху. Россиянин действовал агрессивно и наносил множество ударов локтями, из-за чего лицо Резникова стало окровавленным. На последней минуте раунда казахстанец перестал активно обороняться, после чего рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Багов одержал 33-ю победу в карьере при 11 поражениях и одном поединке без результата. В полуфинале Гран-при 33-летний россиянин побьется с бразильцем Хердесоном Батистой.

Резников проиграл второй подряд бой. Всего на счету 31-летнего казахстанца теперь 24 победы и восемь поражений в ММА.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.