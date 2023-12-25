Артем Резников готов завершить карьеру после жесткого поражения

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Артем Резников заявил, что может завершить карьеру после поражения от россиянина Али Багова, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоялся в ночь на воскресенье по времени Астаны на турнире ACA 168 в Москве. Багов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде и вышел в полуфинал Гран-при в легком весе.

"Честно говоря, второе поражение кряду — и такое неприятное... Видите, какой я побитый. Не знаю, не идет. Хочу извиниться перед всеми, я не хочу так выступать. Либо завязываю со своей карьерой, либо на год делаю паузу, потому что меня не устраивают такие выступления. Не хочу дальше продолжать вас подводить", — сказал Резников сразу после боя.

В июне казахстанец уступил техническим нокаутом россиянину Эдуарду Вартаняну. Всего на счету 31-летнего Резникова теперь 24 победы при восьми поражениях в MMA.

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