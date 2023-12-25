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Артем Резников готов завершить карьеру после жесткого поражения

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Казахстанский боец ММА Артем Резников
Артем Резников: Пресс-служба ACA

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Артем Резников заявил, что может завершить карьеру после поражения от россиянина Али Багова, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов состоялся в ночь на воскресенье по времени Астаны на турнире ACA 168 в Москве. Багов одержал победу техническим нокаутом в четвертом раунде и вышел в полуфинал Гран-при в легком весе.

"Честно говоря, второе поражение кряду — и такое неприятное... Видите, какой я побитый. Не знаю, не идет. Хочу извиниться перед всеми, я не хочу так выступать. Либо завязываю со своей карьерой, либо на год делаю паузу, потому что меня не устраивают такие выступления. Не хочу дальше продолжать вас подводить", — сказал Резников сразу после боя.

В июне казахстанец уступил техническим нокаутом россиянину Эдуарду Вартаняну. Всего на счету 31-летнего Резникова теперь 24 победы при восьми поражениях в MMA.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2052352-artem-reznikov-gotov-zavershit-kareru-posle-zhestkogo-porazheniya/

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