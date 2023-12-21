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Стало известно, когда Шавкат Рахмонов может провести следующий бой

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанного стиля Шавкат Рахмонов может вернуться в октагон летом, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление его секунданта Бауыржана Уталиева YouTube-каналу "Вестник ММА".

На прошлой неделе спортсмен одержал победу на турнире UFC 296, одолев американца Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. При этом незадолго до выступления Рахмонов получил травму ноги, из-за которой был вынужден поменять план на бой.

"По его словам, вернуться готов к лету. Забегать вперед не буду. Я уже спрашивал, когда поедем. Летом, скорее всего. Сейчас отдохнем, после Нового года я уже тренировки начну. А ему ногу надо еще залечить — она до сих пор опухшая", — сказал Уталиев.

На данный момент Рахмонов занимает третье место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Казахстанец выиграл все 18 боев за карьеру в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051937-stalo-izvestno-kogda-shavkat-rahmonov-mozhet-provesti-sleduyuschiy-boy/

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