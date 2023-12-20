Шавката Рахмонова торжественно встретили по возвращении в Алматы (видео)

В социальных сетях команды Dar Pro Team, представляющей казахстанского бойца MMA Шавката Рахмонова, появились кадры встречи спортсмена в аэропорту Алматы, передает NUR.KZ.

Атлет вернулся на Родину после триумфального выступления в Лас-Вегасе. На последнем турнире года от UFC Рахмонов победил американца Стивена Томпсона, за счет чего поднялся в рейтинге полусреднего дивизиона на третье место.

В аэропорту Алматы казахстанца встретили болельщики, артисты и журналисты.

Пришедшие скандировали "Шавкат — чемпион", также звучала музыка в живом исполнении.

За карьеру в MMA Рахмонов теперь досрочно выиграл все 18 боев. На данный момент он показывает самые успешные результаты в UFC среди казахстанцев.

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