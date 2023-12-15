Эдвардс швырнул бутылку в Ковингтона после жесткого трэш-тока об отце (видео)

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс и претендент на пояс Колби Ковингтон устроили потасовку на пресс-конференции перед очным боем в воскресенье, передает NUR.KZ.

Во время мероприятия американец неоднократно использовал трэш-ток в сторону англичанина.

"Бро, мне кажется, ты самый тупой боец в ростере UFC. Ты реально просто глупец. В воскресенье я затащу тебя туда, где ты точно не хочешь оказаться. Я затащу тебя на седьмой круг ада. Как раз поздороваемся там с твоим батей", — сказал в одном из эпизодов Ковингтон.

Эдвардс резко отреагировал на эту фразу и метнул в оппонента бутылку, сразу ринувшись к нему. В происходящее вмешались охранники и ведущий пресс-конференции, которые вернули бойцов на место.

"Посмотрите, какой чувствительный у нас чемпион. Ребят, он сейчас расплачется. Принесите ему салфетки", — продолжил трэш-ток Ковингтон.

Эдвардс родился на Ямайке, где регулярно сталкивался с преступной деятельностью. Его отец был связан с криминальным миром, а после переезда семьи в Великобританию мужчину застрелили в ночном клубе Лондона. Нынешнему чемпиону UFC тогда было 13 лет, некоторое время впоследствии он занимался преступной деятельностью, пока не нашел себя в смешанных единоборствах.

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