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Асу Алмабаев получил травму руки

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Боец Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: instagram.com/asu_zulfikar57/

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Асу Алмабаев показал в соцсетях перелом руки после жесткой тренировки, передает NUR.KZ.

Боец ММА, выступающий в UFC в наилегчайшем весе, Асу Алмабаев получил травму. Похоже у казахстанского файтера перелом левой руки. Видео с демонстрацией своего повреждения Алмабаев опубликовал на странице в социальных сетях.

Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: instagram.com / asu_zulfikar57/

Напомним, шестого августа казахстанец дебютировал в UFC, одержав досрочную победу над ямайским файтером Оди Осборном удушающим приемом во втором раунде.

Ранее, мы рассказывали о сильных нагрузках и тренировках Алмабаева. Возможно повреждение он получил именно в тренировочных спаррингах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2038593-asu-almabaev-poluchil-travmu-ruki/

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