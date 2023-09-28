Асу Алмабаев получил травму руки

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Асу Алмабаев показал в соцсетях перелом руки после жесткой тренировки, передает NUR.KZ.

Боец ММА, выступающий в UFC в наилегчайшем весе, Асу Алмабаев получил травму. Похоже у казахстанского файтера перелом левой руки. Видео с демонстрацией своего повреждения Алмабаев опубликовал на странице в социальных сетях.

Асу Алмабаев. Фото: instagram.com / asu_zulfikar57/

Напомним, шестого августа казахстанец дебютировал в UFC, одержав досрочную победу над ямайским файтером Оди Осборном удушающим приемом во втором раунде.

Ранее, мы рассказывали о сильных нагрузках и тренировках Алмабаева. Возможно повреждение он получил именно в тренировочных спаррингах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.