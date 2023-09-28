Асу Алмабаев получил травму руки

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC, Асу Алмабаев показал в соцсетях перелом руки после жесткой тренировки, передает NUR.KZ.
Боец ММА, выступающий в UFC в наилегчайшем весе, Асу Алмабаев получил травму. Похоже у казахстанского файтера перелом левой руки. Видео с демонстрацией своего повреждения Алмабаев опубликовал на странице в социальных сетях.
Напомним, шестого августа казахстанец дебютировал в UFC, одержав досрочную победу над ямайским файтером Оди Осборном удушающим приемом во втором раунде.
Ранее, мы рассказывали о сильных нагрузках и тренировках Алмабаева. Возможно повреждение он получил именно в тренировочных спаррингах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2038593-asu-almabaev-poluchil-travmu-ruki/