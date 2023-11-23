"На этот бой он не выйдет": Хоакин Бакли о замене соперника для Шавката Рахмонова

Американский боец смешанных единоборств Хоакин Бакли заявил, что готов выйти на замену Стивену "Вандербою" Томпсону в бою против Шавката Рахмонова на турнире UFC 296, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Поединок непобежденного казахстанца против Томпсона должен пройти 16 декабря в Лас-Вегасе. Хоакин Бакли уверен, что Вандербой снимется с турнира и он заменит его на "коротком уведомлении".

"Я все еще планирую подраться в декабре. Мы наблюдаем за поединком Шавката и «Вандербоя». Никакого неуважения к «Вандербою», он всегда был крепким парнем, готовым принимать любые бои. Но что-то мне подсказывает, что на этот бой он не выйдет. Есть у меня такое чувство.

Поэтому я готовлюсь, понимаете? «Вандербой» неспроста ведь долгое время не хотел биться с Шавкатом. Думаю, UFC отвалил ему целый мешок денег, чтобы он все-таки согласился. Однако, несмотря на это, в этом виде спорта все решает психология", — высказался в интервью MiddleEasy Бакли.

Напомним, предыдущий бой "Номада" против Кевина Гастелума был отменен из-за травмы соперника.

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