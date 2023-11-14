Новый чемпион UFC взлетел на пять позиций в рейтинге лучших бойцов

Бразилец Алекс Перейра совершил значительный рывок в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

На минувшей неделе спортсмен в главном поединке турнира UFC 295 нокаутировал чеха Иржи Прохазку и завоевал вакантный пояс в полутяжелом весе. Ранее Перейра владел титулом в среднем дивизионе, но проиграл его нигерийцу Исраэлю Адесанье.

В рейтинге лучших бойцов UFC бразилец поднялся с десятого на пятое место. Прохазка опустился с 13-й на 15-ю позицию. Кроме того, в сводный топ-15 попал англичанин Том Аспинэлл, который на UFC 295 нокаутировал россиянина Сергея Павловича и завоевал временный пояс в тяжелом весе. Теперь британец занимает 14-е место в рейтинге pound-for-pound.

Мужской список лучших бойцов UFC по-прежнему возглавляет российский чемпион в легком весе Ислам Махачев. На вершине женского остается мексиканка Алекса Грассо, владеющая поясом в наилегчайшей категории.

Положение единственного казахстанца в топ-15 осталось без изменений. Шавкат Рахмонов занимает пятое место в полусреднем дивизионе.

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