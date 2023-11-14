Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новый чемпион UFC взлетел на пять позиций в рейтинге лучших бойцов

Опубликовано:

Алекс Перейра
Алекс Перейра: Sarah Stier/Getty Images

Бразилец Алекс Перейра совершил значительный рывок в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт лиги.

На минувшей неделе спортсмен в главном поединке турнира UFC 295 нокаутировал чеха Иржи Прохазку и завоевал вакантный пояс в полутяжелом весе. Ранее Перейра владел титулом в среднем дивизионе, но проиграл его нигерийцу Исраэлю Адесанье.

В рейтинге лучших бойцов UFC бразилец поднялся с десятого на пятое место. Прохазка опустился с 13-й на 15-ю позицию. Кроме того, в сводный топ-15 попал англичанин Том Аспинэлл, который на UFC 295 нокаутировал россиянина Сергея Павловича и завоевал временный пояс в тяжелом весе. Теперь британец занимает 14-е место в рейтинге pound-for-pound.

Мужской список лучших бойцов UFC по-прежнему возглавляет российский чемпион в легком весе Ислам Махачев. На вершине женского остается мексиканка Алекса Грассо, владеющая поясом в наилегчайшей категории.

Положение единственного казахстанца в топ-15 осталось без изменений. Шавкат Рахмонов занимает пятое место в полусреднем дивизионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2045676-novyy-chempion-ufc-vzletel-na-pyat-pozitsiy-v-reytinge-luchshih-boytsov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.