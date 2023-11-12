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Перейра нокаутом победил Прохазку и стал чемпионом UFC (видео)

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Алекс Перейра
Алекс Перейра. Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC via Getty Images

В американском Нью-Йорке определился чемпион UFC в полутяжелом весе. В бою за вакантный титул в октагоне сошлись чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра, передает NUR.KZ.

Данный поединок стал главным событием турнира UFC 295. В первом раунде Перейра здорово пробивал лоу-кики. Бойцы обменивались ударами. Прохазка пытался совершить тейкдаун, но был близок к досрочному поражению - Перейра попытался провести удушающий.

Тем не менее, он все-таки перевел соперника в партер, но ничем опасным это не завершилось.

Во второй пятиминутке бойцы продолжили активно вести бой. Иржи доминировал в стойке. Он нанес мощный удар, пытался развить ситуацию, но пропустил несколько встречных "выстрелов". Прохазка был потрясен, присев в октагоне.

Перейра воспользовался моментом. Бразилец принялся добивать чеха ударами локтем в голову. Рефери остановил бой в моменте, когда Иржи практически завалился на спину. Перейра - новый чемпион в полутяжелом весе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2045322-pereyra-nokautom-pobedil-prohazku-i-stal-chempionom-ufc/

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