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UFC 295: Аспиналл нокаутировал Павловича в соглавном бою (видео)

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Том Аспиналл
Том Аспиналл. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Британский боец MMA Том Аспиналл одержал досрочную победу над россиянином Сергеем Павловичем в соглавном бою турнира UFC 295 в американском Нью-Йорке, передает NUR.KZ.

Бой был рассчитан на пять раундов. Однако кульминация наступила уже в первой пятиминутке.

Бойцы активно начали встречу. Павлович и Аспиналл обменялись ударами. Затем британец плотно попал в голову, потряс Сергея. Следующим ударом он уже отправил россиянина в тяжелый нокдаун, принялся добивать - рефери остановил бой.

Таким образом, Аспиналл завоевал вакантный титул "временного" чемпиона в тяжелом весе.

Добавим, что в главном поединке за звание чемпиона в полутяжелом весе сойдут чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2045317-ufc-295-aspinall-nokautiroval-pavlovicha-v-soglavnom-boyu/

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