"Буду стараться показывать хороший казахский дух": Шавкат Рахмонов о предстоящем бое в UFC

Казахстанский непобежденный боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов продолжает подготовку к следующему бою в UFC против американца Стивена "Вандербоя" Томпсона", передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал тренера Саида Сапарова.

Бой казахстанского файтера пройдет 16 декабря в Лас-Вегасе на "T-mobile arena"в рамках номерного турнира UFC 294. О том, как проходит тренировочный лагерь в американском зале рассказал сам боец.

"Приехал можно сказать в родной зал. Как начал драться в Америке постоянно сюда приезжаю. Здесь хорошая атмосфера, хорошие ребята, хорошие тренера. За полтора месяца как приехал сюда подготовка идет по плану. Первая хорошая тренировка в Америке. Всем кто за меня более большое спасибо. Буду стараться показывать хороший казахский дух", - заявил Рахмонов тренеру зала Kill Cliff Саиду Сапарову.

На данный момент Шавкат занимает пятое место в рейтинге полусреднего веса. Его будущий оппонент Стивен Томпсон располагается сразу за ним, на шестой позиции.

Ранее, казахстанский непобежденный файтер показал отличные боксерские навыки.

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