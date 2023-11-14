"Это же все шоу": Жалгас Жумагулов высказался о своей карьере в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов в подкасте казахстанской ММА-лиги NAIZA рассказал о том, как по его мнению сложилась карьера в UFC, передает NUR.KZ.

Жумагулов в июне этого года провел последний бой по контракту с UFC, после чего промоушен не стал продлевать соглашение с казахстанским бойцом. Как признается в интервью файтер, было много проблем, почему он не смог раскрыться в мировой лиге.

"Может где-то не дожал во многих планах. С весогонкой были проблемы. До UFC я привык драться пятираундовые бои, в UFC бои же по три раунда. У меня соперники были очень сильные и я не мог открыться", - отмечает Жумагулов.

Казахстанец, ранее, заявлял, что хотел бы еще раз попытаться реанимировать карьеру в США, но сейчас заявляет об отсутствии желания возвращаться в UFC.

"Знаете, постоянно и охота, и неохота. Понимаете, это же все шоу, там надо раскручивать, всякое говорить. Я пришел в 32 года в UFC, и меня начали кидать под молодых. И то, где-то я был впереди, выигрывал их, но мне не отдавали победу. Там больше смотрят на то, кто молодой, кто перспективный — тем и дают возможность дальше двигаться", - заключает боец.

На данный момент Жумагулов готовится к бою в лиге Naiza, который пройдет 2 декабря в Астане на "Барыс арене".

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