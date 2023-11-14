Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это же все шоу": Жалгас Жумагулов высказался о своей карьере в UFC

Опубликовано:

Боец Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов в подкасте казахстанской ММА-лиги NAIZA рассказал о том, как по его мнению сложилась карьера в UFC, передает NUR.KZ.

Жумагулов в июне этого года провел последний бой по контракту с UFC, после чего промоушен не стал продлевать соглашение с казахстанским бойцом. Как признается в интервью файтер, было много проблем, почему он не смог раскрыться в мировой лиге.

"Может где-то не дожал во многих планах. С весогонкой были проблемы. До UFC я привык драться пятираундовые бои, в UFC бои же по три раунда. У меня соперники были очень сильные и я не мог открыться", - отмечает Жумагулов.

Казахстанец, ранее, заявлял, что хотел бы еще раз попытаться реанимировать карьеру в США, но сейчас заявляет об отсутствии желания возвращаться в UFC.

"Знаете, постоянно и охота, и неохота. Понимаете, это же все шоу, там надо раскручивать, всякое говорить. Я пришел в 32 года в UFC, и меня начали кидать под молодых. И то, где-то я был впереди, выигрывал их, но мне не отдавали победу. Там больше смотрят на то, кто молодой, кто перспективный — тем и дают возможность дальше двигаться", - заключает боец.

На данный момент Жумагулов готовится к бою в лиге Naiza, который пройдет 2 декабря в Астане на "Барыс арене".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2045615-eto-zhe-vse-shou-zhalgas-zhumagulov-vyskazalsya-o-svoey-karere-v-ufc/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.