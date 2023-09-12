"Я хочу сделать второй подход на Америку": Жалгас Жумагулов высказался о возвращении в UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов рассказал в подкасте Naiza, что у него есть возможность опять вернуться в американский промоушен UFC, передает NUR.KZ.
В подкасте с президентом казахстанской бойцовской лиги Naiza - Нурбеком Карабала Жумагулов рассказал о дальнейших планах.
"Я хочу сделать второй подход на Америку. Bellator или UFC - посмотрим как получится. Есть возможность. Мы с матчмейкером разговаривали, он мне сказал, что я пару боев выиграю и он меня обратно возьмет в UFC. Сейчас я выбрал Naiza, потому что на данный момент это лига номер один в Казахстане, по всему СНГ и миру уже известная лига. Для нашей публики, для наших болельщиков хочу сделать шоу", - заявляет Жумагулов.
Ранее, мы рассказывали как Нурбек Карабала оценил будущее Жумагулова в казахстанской лиге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036345-ya-hochu-sdelat-vtoroy-podhod-na-ameriku-zhalgas-zhumagulov-vyskazalsya-o-vozvraschenii-v-ufc/