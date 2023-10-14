Жалгас Жумагулов дебютирует в новом промоушене

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов подписал контракт на бой в лиге Naiza, который пройдет второго декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram файтера.

Казахстанский файтер подписал соглашение на один бой с бразильцем Яго Рибейро. Поединок пройдет второго декабря в столице на "Барыс арене".

Жалгас Жумагулов. Фото: instagram.com / zhumagulov_zhalgas

Напомним, 34-летний казахстанец последний свой бой за UFC провел в июне этого года против американца Джошуа Вана. В том поединке он проиграл раздельным решением судей. После этого лига не стала продлевать контракт с Жумагуловым.

Ранее, мы рассказывали, как президент Naiza Нурбек Карабала оценил будущее Жумагулова в казахстанской лиге.

Также, боец поделился мыслями о том, что он хочет вернуться в США и попробовать пробиться в UFC еще раз.

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