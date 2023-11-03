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Ислам Махачев заявил, что готов согласиться на бой с Конором Макгрегором

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Ислам Махачев
Ислам Махачев: GIUSEPPE CACACE/Getty Images

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что готов принять поединок с ирландцем Конором Макгрегором, если его инициирует руководство UFC, передает NUR.KZ.

На данный момент Махачев владеет поясом промоушена в легком весе. Макгрегор был чемпионом UFC в этой категории, а также в полулегком дивизионе. Ирландец не выступал в MMA с июля 2021 года, в последних двух своих боях он уступил Дастину Порье техническими нокаутами (второй раз — из-за перелома ноги).

"Если он заслужит, то я готов. Вернется, выиграет 3-4 боя, и если руководство UFC предложит… Я не буду этот бой просить однозначно. Даже не считаю, что он заслужит. Мало верю, что он вернется на победную серию, сможет победить настоящих претендентов и сам станет претендентом №1. Но если руководство скажет, то я согласен", — заявил Махачев.

Также россиянин отметил, что готов провести поединок по правилам бокса. "Почему бы не попробовать? Я бы с радостью. Нганну показал, на какой уровень может выйти профессиональный боец, перейдя в бокс. Много разговоров, что Фьюри не был готов, но кого это беспокоит? Он побывал в нокдауне. Думаю, Фьюри показал бокс в плохом лице", — сказал Махачев.

Напомним, чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в октябре победил бывшего обладателя пояса UFC в тяжелой категории Фрэнсиса Нганну. При этом боец MMA отправил соперника в нокдаун, а многие эксперты посчитали, что именно Нганну выиграл поединок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2044079-islam-mahachev-zayavil-chto-gotov-soglasitsya-na-boy-s-konorom-makgregorom/

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