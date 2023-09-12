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Нурбек Карабала высказался о будущем Жалгаса Жумагулова

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Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов. Фото: Chris Unger / Contributor / Getty Images

Президент казахстанской лиги смешанных единоборств Naiza Нурбек Карабала в интервью на Youtube канале промоушена озвучил условия возвращения экс-бойца UFC Жалгаса Жумагулова в октагон, передает NUR.KZ.

"О том, станет ли он бойцом (в Naiza - прим. ред.) я не знаю. Будет ли ему в целом интересно там драться. Один бой, конечно, у нас с ним такие договоренности есть. Контракт хотим отправить, как определимся с бойцом. Отправим контракт и будем дальше связываться, говорить.

Жалгас для меня лично, для всех кто его знает, для фанатов, все его любят. В 2018 году он сделал невозможное. У него началась история новой эры ММА. Не было ни одного бойца, который совершил бы такие подвиги, какие Жалгас совершил на тот момент", - делится в интервью Карабала.

Напомним, 34-летний казахстанец последний свой бой за UFC провел в июне этого года против американца Джошуа Вана. В том поединке он проиграл раздельным решением судей. После этого лига не стала продлевать контракт с Жумагуловым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036281-nurbek-karabala-vyskazalsya-o-buduschem-zhalgasa-zhumagulova/

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