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"Время возвращаться в работу": Дамир Исмагулов сделал интригующее заявление

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Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов сделал интригующее заявление по поводу возвращения в октагон, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Столкнувшись с трудностями, нельзя сдаваться, бежать. Вы должны оценивать ситуацию, искать решения и верить в то, что всё делается к лучшему. Терпение - вот ключ к победе. Время возвращаться в работу", - заявил файтер.

Напомним, Исмагулов последний бой провел против американского файтера Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот поединок продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей. До этого казахстанский файтер проиграл Арману Царукяну также единогласным решением.

Ранее, Исмагулов также намекал на выступление в новом промоушене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2040030-vremya-vozvraschatsya-v-rabotu-damir-ismagulov-sdelal-intriguyuschee-zayavlenie/

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