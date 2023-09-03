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Дамир Исмагулов намекнул на выступление в новом промоушене

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Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов выразил симпатию бойцовской лиге АСА и отметил их бои, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

Экс-боец UFC Дамир Исмагулов выразил комплименты лиге ACA.

«АCA мне начинает нравится все больше и больше. Хорошие и интересные бои, возможно иногда нужно хорошо и от души подраться», – отметил казахстанский файтер.

Это не в первый раз, когда боец публично хвалит эту лигу. В середине августа он также выразил уважение руководителю АСА за готовность оплатить лечение одному из бойцов.

«Я знаю, сколько стоит лечение и реабилитация. Поэтому лиге АСА и Маирбеку Хасиеву только уважение», – написал Исмагулов в соцсетях.

Напомним, казахстанец последний поединок провел против Гранта Доусона в июле этого года на турнире UFC on ESPN 48. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился поражением Дамира единогласным решением судей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2035048-damir-ismagulov-nameknul-na-vystuplenie-v-novom-promoushene/

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