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Дамир Исмагулов потерпел второе поражение в UFC

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Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Getty Images/Jeff Bottari/Contributor

Казахстанский боец MMA Дамир Исмагулов выступил на большом турнире UFC Vegas 76 (Лас-Вегас, США). Его поединок стал соглавным событием вечера единоборств , передает NUR.KZ.

Соперником Исмагулова стал американец Грант Доусон. Поединок между бойцами прошел в лимит легкого веса.

Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Гранта. Судьи вынесли единогласное решение в пользу соперника Исмагулова.

Таким образом, Дамир потерпел второе поражение в UFC. Данный поединок стал для него последним в рамках контракта с UFC. Однако ранее ему предложили новое соглашение.

Отметим, что также в активе Исмагулова пять побед, одержанных в мировом промоушене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2027192-damir-ismagulov-poterpel-vtoroe-porazhenie-v-ufc/

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