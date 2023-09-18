Шавката Рахмонова обошли в рейтинге UFC

Эпатажный австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена обогнал казахстанского файтера Шавката Рахмонова по количеству побед в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.
В минувшие выходные Маддалена одержал победу над американским файтером Кевином Холландом раздельным решением судей. Таким образом, для австралийца это стало шестой победой подряд в UFC.
По этому показателю он сумел обойти Шавката Рахмонова в списке полусреднего веса. Теперь рейтинг топ-5 самых длинных победных серий выглядит следующим образом:
1) Леон Эдвардс — 11
2) Белал Мухаммад — 9
3) Джек Делла Маддалена — 6
4) Иэн Гарри — 6
5) Шавкат Рахмонов — 5
Ранее, до своего боя с Холландом Джек Делла Маддалена бросил вызов Шавкату Рахмонову. Что касается казахстанца, то недавно он сделал заявление о дате проведения своего следующего боя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036998-shavkata-rahmonova-oboshli-v-reytinge-ufc/