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Шавката Рахмонова обошли в рейтинге UFC

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: instagram.com/shavkattrakhmonov94

Эпатажный австралийский боец смешанных единоборств Джек Делла Маддалена обогнал казахстанского файтера Шавката Рахмонова по количеству побед в UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.ru.

В минувшие выходные Маддалена одержал победу над американским файтером Кевином Холландом раздельным решением судей. Таким образом, для австралийца это стало шестой победой подряд в UFC.

По этому показателю он сумел обойти Шавката Рахмонова в списке полусреднего веса. Теперь рейтинг топ-5 самых длинных победных серий выглядит следующим образом:

1) Леон Эдвардс — 11

2) Белал Мухаммад — 9

3) Джек Делла Маддалена — 6

4) Иэн Гарри — 6

5) Шавкат Рахмонов — 5

Ранее, до своего боя с Холландом Джек Делла Маддалена бросил вызов Шавкату Рахмонову. Что касается казахстанца, то недавно он сделал заявление о дате проведения своего следующего боя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036998-shavkata-rahmonova-oboshli-v-reytinge-ufc/

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