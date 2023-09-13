Усиленные тренировки: Асу Алмабаев показал свою подготовку к следующему бою (видео)

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев выложил в своих социальных сетях видео тренировочного процесса и продемонстрировал впечатляющую физическую форму, передает NUR.KZ.
Казахстанский файтер ММА, выступающий в наилегчайшем весе, Асу Алмабаев продолжает усиленно тренироваться и делиться со своими подписчиками видео подготовки к следующему бою.
Подписи к видео боец не оставил, но на фоне тренировки наложена мотивационная озвучка
"Каждый день тренироваться, есть и все это повторять снова. Самая большая причина, почему я стал чемпионом - это моя ментальность", - говорится в видео.
Напомним, Асу Алмабаев дебютировал в UFC с досрочной победы над американским файтером Одди Осборном. За свою победу он также получил бонус, 50 тысяч долларов, за лучшее выступление вечера.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036434-usilennye-trenirovki-asu-almabaev-pokazal-svoyu-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu-video/