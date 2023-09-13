Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Усиленные тренировки: Асу Алмабаев показал свою подготовку к следующему бою (видео)

Опубликовано:

Асу Алмабаев
Асу Алмабаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев выложил в своих социальных сетях видео тренировочного процесса и продемонстрировал впечатляющую физическую форму, передает NUR.KZ.

Казахстанский файтер ММА, выступающий в наилегчайшем весе, Асу Алмабаев продолжает усиленно тренироваться и делиться со своими подписчиками видео подготовки к следующему бою.

Подписи к видео боец не оставил, но на фоне тренировки наложена мотивационная озвучка

"Каждый день тренироваться, есть и все это повторять снова. Самая большая причина, почему я стал чемпионом - это моя ментальность", - говорится в видео.

Напомним, Асу Алмабаев дебютировал в UFC с досрочной победы над американским файтером Одди Осборном. За свою победу он также получил бонус, 50 тысяч долларов, за лучшее выступление вечера.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2036434-usilennye-trenirovki-asu-almabaev-pokazal-svoyu-podgotovku-k-sleduyuschemu-boyu-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.