Даурен Ермеков об отмененном поединке со Шлеменко: Ему не нужны конкурентные бои

Даурен Ермеков. Фото: instagram.com/eaglefcmma/

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков прокомментировал отмену поединка с легендой российского ММА Александром Шлеменко, передает legalbet.kz.

Даурен считает, что тем самым Шлеменко показал, что ему не нужные конкурентные бои.

"Сам тоже в шоке. Это значит, что Александру Шлеменко не нужны конкурентные бои. У меня пока конкретных вариантов с другими потенциальными соперниками на следующий бой нет", — заявил Ермеков.

Ранее появилась информация, что следующий бой Александр Шлеменко проведет с другим казахстанцем Куатом Хамитовым. Как сообщил "Найман", ради этого поединка он поднимается на две весовые категории выше.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033689-dauren-ermekov-ob-otmenennom-poedinke-so-shlemenko-emu-ne-nuzhny-konkurentnye-boi/