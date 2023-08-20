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Боец Куат Хамитов анонсировал бой с Александром Шлеменко

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Боец Куат Хамитов
Куат Хамитов. Фото: Fight Nights Global

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат "Найман" Хамитов свой следующий поединок проведет против опытного россиянина Александра Шлеменко, передает NUR.KZ.

Об этом 35-летний казахстанский спортсмен сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня, 20 августа, с главой лиги Top Fight Маратом Сидикеевым была достигнута договоренность о проведении боя с легендой российского ММА - Александром Шлеменко. О месте и дате проведения турнира узнаете позже", - подписал пост Хамитов.

Напомним, что на счету Куата Хамитова 27 побед в смешанных единоборствах при пяти поражениях, еще два боя завершились вничью. Тогда как в активе 39-летнего россиянина Александра Шлеменко 65 побед и 15 поражений в ММА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2033208-boets-kuat-hamitov-anonsiroval-boy-s-aleksandrom-shlemenko/

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